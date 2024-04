MC Daniel expõe mãe sendo maltratada em restaurante de Portugal

A mãe do MC Daniel, Daniela Amorim está de passeio em Portugal e passou por um constrangimento em um restaurante, em Portugal, no último domingo (31). Indignado, o funkeiro compartilhou com os fãs a ocasião desconfortável vivida por ela.

A situação começou quando Daniela Amorim chamou o garçom de "Moço". Acontece que para eles, a expressão é usada apenas com crianças de até 12 anos. No uso com adultos, o termo pode significar "pessoa inexperiente".

Acontece que os funcionários se sentiram ofendidos e discutiram com ela. Ao postar em seu perfil no Instagram, MC Daniel escreveu: “Fiquei com dó dela. Que sorte que eu não tava ”, escreveu ele na legenda.

No vídeo, Daniela Amorim visivelmente sem graça escutou que deveria chamar eles de empregado e ela respondeu. "Empregado? No Brasil a gente não chama ninguém de empregado". O homem de forma direta rebateu: "Você não está no Brasil. Onde é que você está?". E ela respondeu que ele estava sendo grosso e disse estar aprendendo com ele.

Por fim, MC Daniel comentou: “Minha mãe visivelmente desconfortável, sem saber que não podia chamar homem de moço em Portugal, mesmo assim o cagado ficou querendo pagar de machão, deixando ela desconfortável ”, finalizou Daniel no post.