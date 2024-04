Núbia Oliiver fala sobre paixão pelo ciclismo

Em uma conversa franca a modelo compartilha sua jornada, desde os primeiros passos no duatlon até a dedicação ao ciclismo, mesmo durante os desafios da gravidez e da pandemia. “Tudo começou alguns anos atrás, quando me arrisquei a fazer duatlon", relembra Núbia, destacando o início de sua jornada no esporte. Mesmo com a chegada da gravidez, ela nunca se separou de sua bicicleta, enfatizando sua dedicação e amor pelo ciclismo. "Nunca vendi minha bike e às vezes dava umas voltas", confessa, ressaltando a constância e a conexão emocional com sua bicicleta.

Durante a pandemia a atriz enfrentou o desafio de se manter ativa e saudável, encontrando na bicicleta indoor sua solução. "A única opção que tinha era me exercitar dentro de casa. A bike indoor tornou-se minha companheira fiel", compartilha. Determinada a aprimorar suas habilidades, ela investiu em equipamentos e até mesmo em um treinador pessoal, vislumbrando o momento em que poderia se tornar uma ciclista de fato.

Atualmente, Núbia dedica-se inteiramente ao ciclismo, afirmando: "Hoje não faço mais nada de exercício a não ser a bike. Virou uma paixão". Além dos benefícios físicos, o ciclismo desempenha um papel fundamental no enfrentamento de sua depressão. "Isso me ajuda muito na minha depressão e, é claro, mantém meu físico", revela.

Para Núbia, o ciclismo não se limita apenas ao exercício físico, mas também é uma oportunidade de conectar-se com as pessoas e explorar novos lugares. "Sair pedalar, ver gente, e levo sempre a bike nas viagens também", destaca, ressaltando a versatilidade e o estilo de vida que o ciclismo proporciona.

Com o apoio de seu noivo, Núbia está se preparando arduamente para enfrentar novos desafios. "Eu e meu noivo estamos treinando forte para algumas provas curtas agora em agosto", compartilha entusiasmada, demonstrando sua determinação e compromisso com o esporte.







< >