Thais Carla faz desabafo sobre haters: "Eu quero só existir"

Nesta terça-feira (02), a influenciadora Thais Carla, foi destaque no podcast 'Vaca Cast', apresentado pela youtuber Evelyn Regly. Durante o bate-papo, a dançarina abordou temas sensíveis, incluindo o enfrentamento dos haters e a experiência de lidar com a gordofobia.



Durante o podcast, Thais compartilhou sua experiência pessoal, destacando as dificuldades enfrentadas diariamente devido à gordofobia. Em suas próprias palavras: "Imagine você, Evelyn, vai no shopping, aí você quer comprar uma roupa, você quer escolher a roupa do jeito que você quer, né? Aí você chega lá, só tem uma roupa preta pra você vestir, como é que você se sentiria? São indícios que você não pode existir, são indícios que você é um indigente pra sociedade, que você só é uma pessoa que reclama, que você não pode existir, que você não pode ser, e é isso que as pessoas não entendem”.

Thais Carla é reconhecida por sua militância em prol da aceitação e representatividade das pessoas gordas. Ativa nas redes sociais, ela compartilha fotos de biquíni e promove a autoestima, buscando inspirar outras mulheres gordas a se amarem e se aceitarem como são.

A trajetória de Thais na internet começou a ganhar notoriedade em 2009, quando participou do quadro "Se Vira nos 30", do programa Domingão do Faustão, conquistando o prêmio de 15 mil reais ao dançar hip hop. Posteriormente, integrou o grupo de dançarinas da cantora Anitta de 2017 a 2019, ampliando ainda mais sua visibilidade.

A influenciadora também enfatizou a importância de simplesmente existir e viver a vida sem a necessidade de se encaixar em padrões inalcançáveis. Thais também abordou o impacto dos haters em sua vida e a desconexão entre sua autenticidade e as expectativas da sociedade. "Eu só existo, eu só não espero entrar num padrão pra ser a Thais, eu quero só existir, eu quero viver minha vida”, afirmou.