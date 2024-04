Conheça Diuli Ferreira, a apresentadora do IBTV, exibido na TV Caras

À frente do programa IBTV, exibido na TV Caras, Diuli Ferreira tem chamado a atenção dos internautas. A profissional tem conquistado audiência com seu carisma e profissionalismo. Ela já entrevistou mais de 200 pessoas ligadas ao mundo do empreendedorismo, social e personalidades do mundo artístico ao longo dos dois anos de programa, em um estúdio bem estruturado dentro da redação da revista Caras, uma das mais lidas e conceituadas do país.



Com larga experiência na comunicação, começou a carreira como repórter em um programa de TV no estado do Rio Grande do Sul, sua cidade natal, realizou grandes eventos empresariais por estar a frente da Revista International Business em Roma, Paris ,Dubai e Nova York promovendo o network e encontro de grandes nomes do mundo Business. Atualmente apresenta o podcasts IBcast semanalmente.

O programa IBTV, aborda temas relevantes para o mundo atual, como empreendedorismo, arte e cultura, saúde e cidadania tem se dedicado a apresentar ao seu público profissionais com muita relevância e que inspire a audiência com histórias interessantes, fazendo com que o programa seja um sucesso. Inteligente, bem humorada e antenada com as tendências e novidades de mercado, Diuli tem um olhar apurado para transformar uma entrevista, em um bate papo interessante, repleto de conteúdo, conseguindo extrair o melhor de seus convidados de forma natural e espontânea, sempre enaltecendo o lado mais humano e inspirador de cada um, fazendo a diferença e inspirando pessoas