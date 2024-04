Deborah Secco revela sexo com famosa e aulas de pompoarismo

Nesta terça-feira (2), foi ao ar mais um episódio do "Surubaum" com Giovanna Ewbanck e Bruno Gagliasso. As convidadas do programa foram as atrizes Deborah Secco e Fabiana Karla que fizeram várias revelações sobre as experiências sexuais que já viveram.

Contudo, Deborah Secco que não tem papas na língua surpreendeu os amigos e os internautas ao revelar que um dos melhores sexos da vida foi com uma mulher famosa. No momento, os apresentadores questionaram se elas preferem engolir ou cuspir sêmen dos parceiros e a estrela de Bruna Surfistinha disparou:

"Eu nunca cuspi, eu gosto tanto", e emendou revelando que uma das vezes que engoliu foi de uma mulher famosa com quem se relacionou. "Eu tive uma mulher, juro, para vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é", afirmou.

Aulas de pompoarismo

Em outro momento da entrevista, Deborah Secco também contou que fez aula de pompoarismo por anos. "Eu fiz aula de pompoarismo por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim", afirmou ela. "Eu arremesso bolinhas de ping-pong, fumo cigarro [com a vagina]...".

A atriz também compartilhou que conhece tanto o próprio corpo que revelou outras formas que consegue ter orgasmos apenas com contrações íntimas e movimentos da perna. Vale ressaltar que aulas de pompoarismo são exercícios que fortalecem o assoalho pélvico, e buscam aumentar o prazer sexual.