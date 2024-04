BBB 24: Paulo Ricardo ignora Davi e é detonado na web

O cantor Paulo Ricardo está sendo detonado na web na madrugada desta quinta-feira (4). Isso porque, ao cumprimentar os participantes, o artista pulou o abraço em Davi Brito e deixou o brother no vácuo duas vezes.

Acontece que, Paulo Ricardo é o símbolo do Big Brother Brasil. Há 24 anos a sua voz é abertura do reality show e a atitude do artista chamou a atenção. No vídeo que circula nas redes sociais, os oitos participantes estão reunidos e ele começa a abraçar um por um.

O primeiro foi Matteus, Davi que estava ao lado do brother, estendeu o braço como se fosse ser cumprimentado. No entanto, Paulo Ricardo pulou o motorista de aplicativo e seguiu abraçando todos os outros jogadores. Aparentemente, Davi ficou desconfortável com a situação e continuou sorrindo.

Na web, internautas estão detonando Paulo Ricardo. “Preconceito ao vivo ou estou enganado?”, disparou um seguidor. “O que o Davi passa ali dentro é a realidade daqui de fora, mas vocês não estão pra essa conversa”, escreveu uma fã.

Outra pessoa também detonou o cantor e a apresentação dele no “BBB 24”. “Paulo Ricardo não tem mais voz, o show foi horrível e a atitude dele com Davi foi lamentável”. “Uma das coisas mais tristes é você desprezar uma pessoa sem conhecê-la”, defendeu uma internauta.

