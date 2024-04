Ônibus Las Vegas Balada vira febre em Brasília com presença de artistas

Opções para se divertir em Brasília não faltam, uma delas virou febre na capital federal, trata-se do Ônibus Las Vegas Balada, uma inovação que vem revolucionando a cena de eventos na cidade. Com mais de uma década deexperiência no mercado de entretenimento, o Las Vegas Balada já recebeu inúmeros artistas renomados do Brasil em eventos exclusivos no BusParty, incluindo Pedro Paulo e Matheus, Hungria, Mc Jenny, Bruno Be, David Brasil, Wesley Safadão, entre outros.

O BusParty é uma boate móvel sobre rodas que oferece uma experiência única e inesquecível. Equipado com tecnologia de ponta e uma atmosfera envolvente, o BusParty é o lugar perfeito para celebrar momentos especiais. Desde sua estreia, o BusParty tem sido palco de celebrações memoráveis, proporcionando aos clientes uma experiência de festa incomparável enquanto percorrem as ruas de Brasília.

"O BusParty representa o compromisso do Las Vegas Balada em proporcionar experiências de entretenimento excepcionais para nossos clientes", comenta Tchesca Oliveira, CEO do Las Vegas Balada. "Estamos muito honrados em ter recebido tantos artistas renomados em nossos eventos exclusivos e estamos ansiosos para continuar oferecendo momentos de diversão e celebração para todosos nossos clientes.”

Contatos:

Instagram: @lasvegasbalada

Departamento Comercial

61 99965 1087 I comercial@lasvegas