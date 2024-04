MC Daniel lança linha de calça jeans

Nesta semana, MC Daniel esteve na Kings Sneakers do Shopping West Plaza para o lançamento da linha de calças jeans assinada por ele. O funkeiro posou para fotos com Igor Morais, CEO da rede de lojas. Ele também foi bastante tietado pelos fãs.

Agora, quem gosta do estilo do cantor pode optar pela nova coleção, que é produzida pela ST Jeans e conta com cortes despojados. É a união do conforto ao estilo e identidade musical do funkeiro.

As peças com a assinatura de MC Daniel já estão disponíveis para os fãs da moda urbana em todas as lojas Kings Sneakers e no site oficial da marca.