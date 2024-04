Luiza Antunes interpretará filha de Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini em novo filme

Com lançamento marcado para o dia 04 de abril nos cinemas de todo o Brasil, "Uma Família Feliz" promete cativar o público com uma trama envolvente. O filme, produzido pela Globo Filmes e concebido por Raphael Montes, com direção de José Eduardo Belmonte, conta com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini como protagonistas. No enredo, Luiza Antunes assumirá o papel de Sara, uma das filhas gêmeas do casal principal.

A jovem atriz, de apenas 12 anos, compartilhou ter passado por uma mudança radical no visual para o papel, incluindo a modificação do cabelo e a utilização de uma peruca loira. Em suas próprias palavras

“Participar deste projeto foi uma experiência incrível! Enfrentei grandes desafios durante as transformações, mas faria tudo de novo! A convivência com o elenco e a equipe foi incrível. Estou confiante de que a estreia do filme será um sucesso, e espero ter muitos outros projetos pela frente."



< >