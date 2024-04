Jake Leal participa de clube de empreendedorismo feminino com a Shark Thank Alexandra Casoni

Desde que retornou da sua Eurotrip, no fim do ano passado, a influencer tem focado em autoconhecimento, através de imersões sobre inteligência emocional e empreendedorismo, além de buscar novas conexões e network se envolvendo em grupos de mulheres empreendedoras.

“Voltei da Europa com um propósito muito forte: Inspirar as pessoas a descobrirem e realizarem os sonhos delas, assim como eu estou realizando os meus. Desde então eu fui ao encontro de líderes que pudessem me direcionar! Estou me conectando mais com Deus para que o propósito Dele se cumpra em minha vida. Desde setembro eu venho fazendo imersões e treinamentos de autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento e empreendedorismo, para poder cumprir a minha missão e contribuir na vida das pessoas”, começa contando Jake Leal.

Foi através desta meta pessoal que Jake cruzou seu caminho com a investidora, empreendedora e mentora, Alexandra Casoni. “Participei de uma palestra dela no Hora H Festival. Foi amor à primeira vista. Me conectei imediatamente quando ela disse uma frase que me impacta bastante e que é muito semelhante a uma frase que eu criei. "A ação é a mãe dos resultados". O meu lema desde 2014, é "O poder está na ação". Então a gente acredita nos mesmos fundamentos”, explica a ex-BBB.

“Nesse evento, a Ale nos proporcionou uma experiência incrível, sensorial e olfativa, com o bombom dela. Sou consumidora da marca dela sem saber que ela é a CEO. Decidi entrar no clube de mentoria dela e hoje ela é a minha mentora. A gente tem trabalhado toda a minha parte de posicionamento de forma intencional para que eu me torne uma palestrante inspiradora, assim como ela é”, revela Jake.

Ainda de acordo com a influenciadora, as mentorias acontecem de forma online e presencial. “Essa semana tivemos dois encontros presenciais no Tivoli. Foi o evento de network mais incrível que já participei até hoje. É um evento voltado só para mulheres, no qual a Alexandra consegue conectar genuinamente todas nós de forma intencional, gerando assim um ecossistema forte e uma grande rede de apoio. Me conectei com mulheres da indústria farmacêutica, alimentícia, estilistas, médicas, RP…O objetivo é ter um ecossistema sustentável onde as mulheres somam umas com as outras”, completa Jake Leal.