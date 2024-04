Neymar se humilha para Bruna Biancardi e faz pedido

Voltaram? Na noite desta quinta-feira (4), Neymar Jr publicou um vídeo com Bruna Biancardi, em seu perfil do Instagram. No story, o jogador da seleção brasileira demonstra está em harmonia com a ex-noiva, enquanto faz um pedido inusitado.

O jogador chamou atenção de internautas ao pedir para Bruna Biancardi, mãe da sua segunda filha, a Mavie, que voltasse a segui-lo nas redes sociais. "Ô, dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse Neymar, que logo recebeu a sugestão da influenciadora de criar uma enquete para saber a opinião dos seguidores.

No entanto, ele brinca e reclama: “Não, que mané enquete!”, disparou o atleta. Mas ao publicar o vídeo, Neymar abriu uma enquete ao público. “Sim, a paz reinou” e “Não, vamos pra rivalidade”, escreveu ele como opções de resposta para os seguidores. Mas até o momento, ela voltou a seguir o ex no Instagram.

Vale lembrar que, a ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi deixou de segui-ló, em janeiro deste ano, três meses depois do término com o jogador. Na época, circularam rumores de que uma outra jovem estaria grávida de um filho de Neymar, o que teria incomodado a influenciadora.

Apesar de muitas especulações, o ex-casal parece ter se resolvido há alguns meses. Isso porque, em fevereiro deste ano, antes do carnaval, Neymar fez uma festa de aniversário, e Bruna Biancardi esteve na comemoração e chegaram a posar juntos.