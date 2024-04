BBB 24: Bárbara Heck acusa produção de passar pano para Beatriz

A ex-BBB Bárbara Heck voltou a comentar e detonar a produção do "BBB 24", nesta quinta-feira (4). A modelo decidiu expor algumas cláusulas, após Beatriz Reis levar mais uma punição gravíssima e colocar toda a casa para o 'Tá com Nada'.



A ex-sister afirma que no contrato diz que se o participante levar duas punições gravíssimas é expulso do reality show. "Mas que eu saiba da expulsão. Nas minhas contas, e me corrijam se eu estiver errada, a Beatriz já está na terceira punição gravíssima dela. Hoje, pelas cascas de banana, da outra vez, depois do Sincerão, acho que alguma coisa do microfone na piscina, não sei se foi quando ela tirou as roupas do David, enfim. E outra da Sabrina Sato, fora as vezes que ela deixou de tomar a punição gravíssima, que a produção passou um pano".



Em seguida, ela questiona se as regras do jogo mudaram: "Agora, a pergunta que não quer calar, as regras mudaram ou as regras só funcionam para alguns? Me ajudem a debater isso, gente. Eu não desejo expulsão de ninguém [...] A única coisa é que eu acho que tudo isso deixa o jogo muito injusto, sabe?", disparou a ex-sister.



Bárbara Heck finaliza detonando a produção do "BBB 24" e afirma que eles estão deixando nítido para os jogadores quem são os favoritos. "Chegou num ponto que o MC Bin Laden está lá comemorando, que hoje ele vai comer um churrasco, porque já é muito óbvio. Duas punições gravíssimas que eu saiba da expulsão, é muito óbvio a eliminação dele. É muito nítido essa falta de equidade no tratamento dos participantes e punições. Imagina para eles lá dentro?", pontuou a ex-sister.

Relembre as punições gravíssimas de Beatriz

O discurso da ex-sister é coerente, queridos leitores. Essa é a terceira punição gravíssima que Beatriz Reis leva no "BBB 24". A primeira, foi quando a vendedora de forma acalorada derrubou Sabrina Sato, quando a apresentadora entrou na sala.

A segunda vez aconteceu após a dinâmica do "Sincerão". Beatriz recebeu bombas de fumaça e, enquanto MC Bin Laden e Davi brigam, a sister tomou banho de chuveiro na área externa com microfone. E a última foi nesta quinta-feira (4), em que ela, novamente, fez um figurino usando cascas de frutas.