Bruna Marquezine é pega no pulo com João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a ser flagrados juntos. Apesar de negarem romance, na noite desta quinta-feira (4), os atores foram fotografados curtindo uma festa, em São Paulo. O rolé contava também com a presença de Sasha Meneghel e o marido, João Lucas.

O evento que o possível casal marcou presença era a apresentação da grife Carolina Herrera. No entanto, os dois não se beijaram e nem trocaram carinhos publicamente. Acontece que as especulações de um affair já circulam desde o ano passado.

Desde junho do ano passado, os artistas têm frequentado públicos e particulares juntos. No início deste ano, Bruna e João Guilherme fizeram uma viagem com outros amigos para Fernando de Noronha. Depois, marcaram presença no Ensaio da Anitta.

Contudo, veio à tona algumas especulações de que o romance teria chegado ao fim, após João Guilherme se envolver com outras pessoas. Mas, apesar das notícias, em fevereiro, Bruna Marquezine e o influenciador voltaram a posar juntos.

Vale ressaltar que em vários shows, a atriz e o João Guilherme chegam aos eventos em quarteto, acompanhados de Sasha Meneghel e o marido. Afinal, entre vários flagras e especulações, será que em breve Bruna Marquezine vai assumir um relacionamento com o influenciador?