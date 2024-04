"Mulheres Asiáticas": o pioneirismo de Jacqueline Sato no entretenimento brasileiro

Figura plural no cenário artístico brasileiro, Jacqueline Sato está entusiasmada para lançar seu mais recente projeto no mundo do entretenimento. Em um movimento que busca destacar e fortalecer as vozes das mulheres asiáticas do Brasil, ela criou, produziu, roteirizou e também ocupará o cargo de apresentadora do programa de mesmo nome, “Mulheres Asiáticas”, no canal E! Entertainment.



A ideia nasceu do desejo e da alegria de Sato em ver essa parcela da sociedade não apenas na frente das câmeras, mas também nos bastidores, ocupando papéis de destaque nas mais variadas áreas. Com a crescente, mas ainda longe do ideal, inclusividade na indústria audiovisual, mais pessoas de ascendência asiática estão integrando tramas; no entanto, suas vivências quase nunca são retratadas com a mesma frequência e dificilmente em lugar de protagonismo. Com a premissa de mudar esse cenário, o programa chega como o primeiro do gênero a integrar a grade televisiva brasileira.

Ao longo da primeira temporada, focada nas nipo-brasileiras, cada episódio dará ênfase a duas mulheres de ascendência asiática de destaque em sua área, desafiando estereótipos e demonstrando que elas podem e devem ocupar qualquer espaço que desejarem — incluindo os de sucesso e de reconhecimento.

Como atriz, Jacqueline é reconhecida por suas contribuições em novelas como "Além do Horizonte”, “Sol Nascente" e "Orgulho e Paixão", todas produzidas pela Globo, séries como “(Des)Encontros”, do Canal Sony, e "Os Ausentes", da HBO Max, além de sua atuação em filmes como “Talvez uma História de Amor” e "10 Horas para o Natal". Ela também se destacou como dubladora em “My Hero Academia: 2 Herois", emprestando sua voz a um dos personagens centrais, Melissa Shield.



Como embaixadora do Greenpeace Brasil e defensora das causas ambientais, animais e feministas, a artista tem como uma de suas marcas o uso de sua plataforma para promover mudanças na sociedade — e esta não é a primeira vez que Jacqueline leva às telas histórias potentes que giram em torno da existência feminina. No ano passado, ela estreou na série "A História Delas", do streaming Star+, ao lado de atrizes como Cris Vianna, Bia Arantes, Letícia Spiller e Emma Araújo.