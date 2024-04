Banda Fuze fala sobre novo single ‘Vendo o Mundo do Topo’ com Laura Schadeck: "Um rock novo, fresco, moderno"

A Fuze, composta por Diogo e Pedro Novaes, ambos filhos de Marcello Novaes, pelo primo Felipe Novaes e o amigo Guilherme Fonseca, se prepara para lançar seu mais novo single "Vendo o Mundo do Topo". A faixa, em parceria com a cantora Laura Schadeck, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (05), marcando a primeira canção do segundo álbum de estúdio da banda.

Os artistas, que hoje se destacam como um dos grandes nomes da nova geração do rock nacional, contam que essa música representa uma continuidade do trabalho que começaram a construir com seu último EP “Foi Tudo Aqui”. “Seguimos com nossa produção e nossa forma de enxergar e sentir a música. Estamos muito focados em criar um rock novo, fresco, moderno e queremos dar sequência à isso”, afirma a banda, que tem assumido toda a autonomia de sua carreira.

Os versos da faixa falam sobre a juventude, experimentar, aprender com a vida, errar sem arrependimentos, se entregar às paixões e viver intensamente. A banda destaca que um dos grandes propósitos da canção é transbordar a liberdade, mostrando a vista do topo, mas também a valorização de todo o caminho enfrentado para chegar lá.

Em sua sonoridade, "Vendo o Mundo do Topo" traz uma vibe muito parecida com "Mundo Insano", single que chegou marcando uma fase mais madura e com um som bem forte na carreira da banda. "A mix dessa faixa é também do nosso grande amigo Lance e tem uma energia que te dá vontade de pular e jogar tudo pra fora. É o que a gente é, afinal, pura energia, pronta pra transbordar para fora do corpo a todo momento", afirmaram.

Laura Schadeck, por sua vez, enalteceu a parceria realizada com a Fuze e garantiu que o público pode esperar um single que mantém a chama do rock acesa. "Eu amo cada segundo com os meninos, nos divertimos muito no processo, é tudo muito genuíno por isso se tornou inevitável um trabalho juntos. E o resultado ficou íncrivel", declarou.