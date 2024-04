Feira Itinerante e Rodeio tem início hoje em Ceilândia

Após muita expectativa, começa hoje (5) a Feira Itinerante e Rodeio em Ceilândia/DF. A magia do rodeio se une a shows musicais, gastronomia e muita diversão. O evento acontece na Feira do Produtor da Ceilândia, a partir de 12h, a entrada é gratuita até as 18h com retirada no site Sympla. A realizaçãoé do Instituto Expressão Cultural de Brasília - IECB, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF).

A dupla sertaneja Wilian e Marlon, o cantor Nego Rainner e a cantora Luiza e banda são atrações confirmadas.

SERVIÇO

Feira Itinerante e Rodeio

Quando: 5 a 7 de Abril

Onde: Feira do Produtor Ceilândia/DF

Horário: 12h

Ingressos no link:

https://www.sympla.com.br/evento/feira-itinerante-festa-do-peao-candango/2399614

Classificação Livre