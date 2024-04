Bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto fala sobre futuro profissional e rebate seguidor que o mandou fazer aumento peniano

Yuri Bonotto, um dos bombeiros do programa "Eliana", interagiu com seus seguidores nesta sexta-feira (05) através da caixinha de perguntas em seu Instagram. Uma das dúvidas dos internautas é sobre o futuro profissional do modelo após o fim da atração do SBT.

"Qual seu futuro profissional depois do programa", questionou um fã. Vou responder essa pergunta. Eu não sei do meu futuro. Eu sei do meu presente. Mas a gente sempre vai entregar um programa divertido e maravilhoso como sempre foi. Se eu soubesse e pudesse falar, eu até falaria, mas não sei", respondeu.

Outro seguidor perguntou fez uma pergunta para lá de quente. E beijo grego, curte?"O que faço entre quatro paredes, fica entre quatro paredes", respondeu, "Você geme alto na hora do orgasmo", perguntou outro. "Médio, nem muito, nem pouco".

Já outro fez uma crítica. "Por que você não faz aumento peniano? Vi seu OnlyFans e menos de 22cm não me contento". Nossa, eu faço com uma mulher só, já faz anos. E ela ama. É um pouco menos de 22. Nunca reclamou. Sempre gostou do tamanho e formato. Também tô faturando bem com isso. O que vou te desejar é que você arrume alguém com 22 para cima e preencha esse espaço tão profundo que falta no seu c...oração", finaliza ele que tem uma conta no OnlyFans e no Privacy.











