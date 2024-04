Paolla Oliveira revela momento icônico em corrida por aplicativo

A atriz Paolla Oliveira, participou do podcast 'PodPah' e entre tantas revelações, uma delas chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a artista mostrou ser gente como a gente ao contar um momento icônico que passou com um motorista de aplicativo no Rio de Janeiro.

No bate-papo, a atriz global detalha que precisava chegar no aeroporto, no entanto, estava um trânsito caótico. "Eu precisava pegar um avião, uma hora e meia pra chegar, duas horas, eu ia perder tudo. Eu falei, você dirige moto? Aí ele falou assim, 'sim'. Pilota a moto mesmo? 'Sim'. Você tem uma moto? Ele falou, 'não, mas eu posso conseguir uma'. Eu falei, meu amigo, eu preciso chegar no aeroporto. Você pilota uma moto, você tem condições de conseguir. Então você vai conseguir essa moto", iniciou.

Paolla explicou que não conhecia o rapaz, mas o desespero era tanto para não perder o voo que ela confiou. "Ele começou a ligar e conseguiu uma moto. Gente, essa era uma necessidade extrema e eu fui, realmente. Deixou o carro, a gente pegou a moto, os dois capacetes. Eu sentava com a mala [enorme] Garrei no moço e a gente foi pro aeroporto. Cheguei, cagada de medo, porque eu não ando muito de moto".

Entretanto, se vocês pensam que parou por aí, Paolla Oliveira revelou a surpresa que teve ao chegar no aeroporto. "Eu achei que tinha acabado a aventura. Eu falei, cara, muito obrigada, cheguei na hora, estou muito feliz. Me desculpa nada, cara, eu que te agradeço muito [respondeu o homem]. Eu falei, por quê? 'Eu não andava de moto fazia um tempão. Eu sofri um acidente e desde então. Eu fiquei traumatizado e nunca mais eu peguei uma moto", disparou ela contando o que o rapaz falou.

Por fim, a atriz contou que ficou feliz porque tirou o trauma do motorista de aplicativo. Já os apresentadores brincam com a situação e falam que é uma característica do carioca esse tipo de atitude, ainda mais tendo como incentivo a Paolla Oliveira.