Deolane e Fiuk trocam provocações: "para de querer me dar"

Um possível romance entre Deolane Bezerra e Fiuk está mais vivo que nunca. Na noite desta sexta-feira (5), o influenciador Carlinhos Maia compartilhou em seu perfil no Instagram os dois fazendo provocações e insinuações, mas sem se beijar.

No vídeo, Deolane aparece afirmando olho a olho com Fiuk que não quer ficar com ele. O cantor, por sua vez, rebate: "Fala de novo sem pegar na minha cara, ela não tem coração". A advogada, no entanto, deixa entender que os dois já se beijaram: "Não, porque se não você vai beijar na minha boca, boca de mel, língua de veludo", disparou.

Fiuk pede pra falar depois de ser interrompido várias vezes e afirma: "Ela quer, mas não sabe como pedir" e a influenciadora nega, mas pede para que ele cante 'Alma Gêmea' no ouvido dela. O cantor não perde tempo. Além de cantar, ele ainda morde levemente o ombro de Deolane.

Depois de muitas provações, a advogada dispara para Fiuk: "Não vai me comer nunca" e ele rebate: "Então para de querer me dar". Na web, internautas vibraram com as provações dos dois. "Eu acho que no fundo, bem lá no fundo, ela tem uma quedinha por ele".

Outras pessoas acreditam que eles já vivem um romance, pois não é a primeira vez que essas provocações acontecem. "Eu acho que eles já se pegaram e ninguém sabe". "Deolane fica se fazendo de durona, mas é caidinha nele", comentou uma fã.

