Brasiliense dona do maior bumbum do Brasil reclama de espaço em aviões

A DJ Vanessa Ataídes é conhecida por ter o bumbum de 126 cm. Mas ela passa por constrangimentos em alguns lugares por conta do tamanho do quadril, como nos aviões, pois os assentos são pequenos.

"Infelizmente, isso é algo que me incomoda um pouco, porque meu bumbum está sempre tomando num pedacinho do assento vizinho do avião. Acho que eles deveriam ter assentos um pouquinho maiores, pois são muito estreitos. Parece ser feito somente para pessoas magrinhas", comenta.

"Vivo pedindo desculpas por meu bumbum encostar nas pessoas", acrescenta ela, que quer aumentar ainda mais o tamanho do bumbum.

E não é só em aeronaves que Vanessa lida com sufoco por conta do bumbum grande. "Tenho problemas em bares e restaurantes, dependendo do tipo da cadeira. Em alguns banheiros também, pois tem alguns lugares que parece que são de criança o assento", finaliza.