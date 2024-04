Bilionário Grant Cardone entra em projeto para ajudar brasileiros no exterior

O bilionário Grant Cardone, um dos maiores nomes em empreendedorismo e fundos de investimentos imobiliários dos Estados Unidos encontrou o empresário brasileiro Bruno Avelar, especialista em Networking na 10X Movement & The 10 Growth Conference, a maior conferência de negócios e empreendedores do mundo realizado em Miami, na Flórida. Os dois especialistas começaram a planejar um fundo imobiliário para brasileiros investirem no exterior.

"Sempre admirei a visão dele como homem de negócios. Nosso encontro foi marcado por compartilhar nossas experiências o que acabou resultando na proposta de montarmos juntos um fundo de investimento, o que me deixou muito animado, porque sou movido a desafios", disse Bruno Avelar.

O bilionário Grant Cardone deve se reunir novamente com Bruno Avelar no dia 17 de abril, nos Estados Unidos, para discutir a criação do fundo imobiliário para que brasileiros tenham a oportunidade de realizarem investimentos na América.