BBB 24: Buda adota estratégia para queimar grupo Fada

Após a eliminação dos integrantes do grupo Gnomos, Lucas Buda foi o último entre os seis participantes do "BBB 24" que são seus "rivais". Enquanto Davi Brito e Beatriz Reis discutiam no interior da casa do "BBB 24", o capoeira, que está no paredão, se questionava na área externa sobre a decisão do público.



Deitado na grama, Lucas Buda questionou: "Não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma. 92 dias de jogo", afirmou o brother sem citar nomes. Quem será que ele estava se referindo?

Na web, seguidores apontaram que o brother estaria se referindo à Isabelle Nogueira que se esquivou durante a dinâmica do 'Sincerão', nesta segunda-feira (8). "Da Isabelle, mas é tarde Buda, até já", disparou uma seguidora afirmando que ainda sim ele deixará o programa.

"Isabelle. Pior que concordo com ele, viu?", concordou outra internauta. No entanto, muitos aproveitaram para pedir a eliminação do brother para ver a reação dele sobre o fim do seu casamento com Camila Moura.

"Você vai sair porque você era comprometido aqui fora e quis se comprometer demais aí dentro", disparou outro seguidor. "Vamos tirar você que era comprometido aqui fora", concordou mais um internauta.