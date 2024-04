Vivi Cake fala do futuro de seu quadro após fim do Programa da Eliana

Considerada a rainha dos bolos realistas e co-apresentadora do quadro "É Doce ou Não É Doce" do Programa Eliana, Vivi Cake abriu o jogo sobre seu futuro profissional após a saída da apresentadora do SBT, decisão que foi divulgada no início desta semana. Ela conta que se surpreendeu com o fato.



“Fiquei sabendo pela mídia, foi uma surpresa para mim! Só depois de sair nos noticiários que a direção do programa entrou em contato comigo para falar sobre", comenta.

Ela diz que não sabe em qual emissora Eliana vai trabalhar: “Não tenho nem ideia. Por enquanto, continuo gravando normalmente. Gravei essa semana e tenho gravação agendada para as próximas semanas. Seguimos normal", diz.

Vivi também não tem nada planejado sobre seu futuro na televisão, mas deseja que o quadro continue: “Como ainda não sei qual o futuro do programa, se terá outro apresentador, fica difícil se planejar. Meu desejo é continuar, o quadro é um sucesso e amo o apresentar na TV”, detalha a influenciadora, que não descarta continuar trabalhando com Eliana.

“Apresentar um quadro com a Eliana foi uma das melhores experiências profissionais da minha vida. Ela é uma das melhores apresentadoras da história da TV brasileira, estar ao lado dela no palco era como se fosse minha pós-graduação. Não poderia ter tido oportunidade melhor. Sou muito grata a Eliana e ao SBT! E claro que, se tiver a oportunidade de continuar com a Eliana, será uma honra para mim”.

Ela até sonha com a possibilidade de ter seu próprio programa: “Quando viralizei na internet e fui para TV, não pensava em ter um programa. Mas gostei tanto que um programa virou um sonho. Ainda não houve convite, mas sempre estou aberta a novas oportunidades", finaliza