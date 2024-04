Onde Eliezer errou em sua harmonização facial, a ponto de precisar reverter

Recentemente, o ex-BBB Eliezer, que é casado com a influenciadora e também ex-BBB, Viih Tube, revelou nas redes sociais que passou pelo procedimento de reversão de sua harmonização facial. Segundo ele, a decisão foi tomada após ter desconfiado que haviam editado uma foto sua, quando na verdade ele próprio que não havia se reconhecido no registro, devido às inúmeros intervenções estéticas que fez no rosto. Pois bem!



O caso de Eliezer traz à tona a necessidade de escolher bons profissionais para realizar os procedimentos da harmonização facial, visto que o intuito das intervenções é apenas harmonizar os traços do rosto da pessoa, sem deixar de lado sua real característica física e, principalmente, priorizar a naturalidade.

“No caso do Eliezer ex BBB a remoção não tem relação com o objetivo real da harmonização facial. Quando analisamos a face dele com os procedimentos antigos, notamos um exagero e uma real desproporção que nada tem a ver com o belo. Realmente, no caso dele, havia a real necessidade de se remover todos os procedimentos. A face não estava bonita, estava desproporcional ao seu aspecto natural”, explica a especialista em harmonização facial, Isrraela Massena.

Vale destacar que, o caso do fracasso dos procedimentos realizados em Eliezer nada tem a ver com os produtos utilizados nas intervenções. “Isso não é culpa dos procedimentos e sim da falta de conhecimento do profissional em relação às proporções. Existe, sim, a possibilidade de se tratar a face e realçar pontos positivos sem alterar as características do paciente e mantendo a sua naturalidade. Mas para que os procedimentos alcancem o sucesso é preciso levar em consideração o bom senso profissional, a escolha de uma boa técnica e o uso dos produtos adequados”, conclui a especialista.

