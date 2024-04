Nordestina Ray Marcelle se destaca como uma das principais influencers

No Instagram, Ray Marcelle possui mais de 5 milhões de seguidores. Mas independente de qual seja a rede social, a nordestina está sempre criando conteúdos incríveis, que a fazem uma das principais influenciadoras da atualidade. “Além disso, faço parceria com outras pessoas que fazem com que aumente ainda mais o meu alcance”, reflete.

Para Ray Marcelle, o que a fez se destacar entre diversos influenciadores da atualidade é o fato de estar sempre conectada com assuntos da internet e, principalmente, com as necessidades dos seus fãs tão leais. “Quando todos estão dizendo a mesma coisa, eu sei o meu diferencial. Estou sempre publicando conteúdo que me destaca independente do assunto ou tema”, afirma.

Antes de seguir carreira solo, a criadora de conteúdo fazia parte da turma de Hytalo Santos. No entanto, decidiu trilhar seu próprio caminho e viver exclusivamente focada nos seus seguidores. “Esse momento me trouxe muita visibilidade no mercado e crescimento”, afirma.

Nesse meio tempo, Ray Marcelle lidou com os comentários maldosos de alguns haters, mas nada que a abalasse ao ponto de desistir. Com perseverança, ela manteve o seu foco e ligação com os fãs: “Aprendi a ignorar, pois não adianta tentar bater de frente Sigo com meus projetos que estão crescendo cada dia mais”.







