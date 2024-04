Cantor Renan Oliveira revela admiração por Thiaguinho e Sorriso Maroto: "Os donos da bola"

Na última terça-feira (02), o cantor de pagode Renan Oliveira foi o convidado especial do Bulldog Show, podcast apresentado por Tuka Carvalho e Allan Lima. Originário de Nova Iguaçu, na baixada do Rio de Janeiro, o artista trouxe à tona sua jornada musical e suas influências no mundo da música.

Durante a entrevista, o pagodeiro compartilhou suas principais inspirações na música, destacando nomes como Tiaguinho e o grupo Sorriso Maroto como influências marcantes em sua carreira.

“Para mim, os donos da bola hoje são o Tiaguinho e o Sorriso Maroto. É uma galera que eu admiro pela maneira como conduzem, tudo que pensam e concretizam parece ser muito bem organizado, muito bem elaborado, e o resultado é sempre oconcur... Até aqui, a gente tem conseguido fazer isso, criar, pensar, conseguir executar e tem dado os resultados que a gente sempre espera, mas assim, a nível de carreira mesmo, de gestão, o Tiaguinho e o Sorriso", afirmou Renan durante a entrevista.

Além disso, o cantor revelou sua paixão pela música, confessando que, antes de seguir carreira, praticava Judô, outra de suas grandes paixões. No entanto, foi a música que o conquistou de forma definitiva.

“O meu sonho sempre foi ser músico, eu sempre gostei muito, né? Quando cheguei em Três Corações, meu primo tocava na escola de samba, e quando vi ele tocar, fiquei maravilhado com aquela coisa toda... Quando era mais novinho, fazia as capas de CD de batera, as capas eram todas quebradas, que eu ficava batucando o tempo todo. O judô se tornou uma paixão, e eu queria muito conseguir coincidir as duas coisas, mas a música sempre foi e sempre vai ser minha cura, minha válvula de escape. Não tem um dia que eu não pense nisso, sabe?", revelou Renan.

