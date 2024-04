BBB 24: Beatriz rejeita Davi após brother abrir o coração

Após a formação do penúltimo paredão do "BBB 24", Davi Brito resolveu conversar com Beatriz Reis e desejar boa sorte para a reta final do jogo. No entanto, a sister, que já havia falado que não teria mais amizade com ele, rejeitou o braço do baiano.

O motorista de aplicativo e a vendedora se tornaram aliados nas últimas semanas e começaram a jogar juntos. Contudo, na última segunda-feira (8), os dois racharam a amizade e discutiram durante e depois da dinâmica do "Sincerão".

Acontece que, após a eliminação de Lucas Buda, Davi, Beatriz e Isabelle estão na berlinda e um deles deixará o reality nesta quinta-feira (11). O baiano, por sua vez, decidiu conversar com a ex-aliada e desejar boa sorte e os dois acabaram discutindo novamente.

Beatriz manteve sua palavra, não deu conversa ao brother e pediu para que ele não a procure mais. "Concluiu, Davi? Então é isso, por favor, não me procure mais, eu já falei isso pela segunda vez e eu sou idiota que tu ainda vem e eu escuto. E eu falei não me procure mais, qual a parte que você não entendeu?", disparou a sister.

Davi então rebateu: "Mas se você me deu liberdade é porque você deu, boa sorte", afirmou o brother que em seguida deixou o quarto fadas. Vale ressaltar que essa foi a segunda vez que Davi tentou se aproximar da ex-aliada e foi rejeitado.