Funcionários processam Record e pedem R$ 250 mil de indenização

Mais um desdobramento do processo envolvendo os figurantes da Record TV! Após vir à tona as acusações feitas por eles de descaso e problemas de saúde, a coluna Mariana Morais teve acesso a mais uma etapa de denúncia.

Além dos figurantes, outros funcionários da agência como assistentes de produção também decidiram entrar no processo contra a Casa Blanca Content e a Seriella, todas pessoas jurídicas. A denúncia começou pelo ator Daniel Apolloh e agora com todos os funcionários unidos, eles pedem cerca de R$ 250 mil de indenização.

O artista trabalhava como figurante na Record TV desde fevereiro de 2023. Ele já participou de várias filmagens e uma delas foi a minissérie Reis. Ele denuncia que, não só ele, como outros figurantes passaram por diversas situações humilhantes.

Segundo ele, as roupas disponibilizadas pelo figurino fez ele desenvolver dermatites, sarnas, picadas de carrapato e alergias por conta das mesmas. E que as condições de trabalho são precárias. Como, por exemplo, trabalhavam no sol intenso e sem proteção. O ator chegou a contar que, algumas pessoas desmaiaram.

Contudo, Daniel Apolloh afirmou que além da roupa e do descaso no dia a dia, desenvolveu problemas de saúde por ingerir comida passada. Após abrir reclamação, ele foi bloqueado por um funcionário e nunca mais foi chamado para realizar trabalhos na emissora. Daniel pediu R$ 70 mil a título de danos morais na Justiça, em novembro do ano passado 2023.