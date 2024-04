Matheus Dantas participa de evento de conscientização do autismo com Fernanda e Pitel

O ator Matheus Dantas, 13 anos, residente em Niterói, participou recentemente de um evento de conscientização do autismo na cidade onde mora. A caminhada, que teve como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância da inclusão e compreensão das pessoas com autismo, contou também com a presença de Fernanda Bande e Pitel, ex-participantes da atual edição do BBB.

Para Matheus, participar desse evento foi mais do que apenas uma atividade social, foi uma oportunidade de expressar seu apoio e solidariedade à causa do autismo, algo que ele vivencia de perto em sua vida pessoal.

“Participar dessa caminhada representa muito para mim. Eu já estudo com alguns amigos autistas desde o maternal, e tenho um primo que também é, o Pedro, de 4 anos, amor da minha vida! Eu, que participo ativamente do desenvolvimento dele, vejo a luta que é desde conseguir terapias até ser aceito em um parquinho ou numa festa de aniversário. Eu acho que todos devem entender que lugar do autista é onde ele quiser estar. Empatia e conscientização é o que precisamos!”, afirma Matheus Dantas.

Além de seu engajamento em causas sociais, Matheus também está envolvido em sua carreira artística. Com previsão de estreia para o segundo semestre, ele fará parte do elenco do filme “A Entrega”, ao lado dos atores Victor Pecoraro e Rayanne Morais, conhecidos por seus trabalhos na Record.