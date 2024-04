BBB 24: Lulu Santos manda direta a Beatriz e sister reflete

A festa do TOP 5, no "BBB 24", aconteceu nesta quarta-feira (10) e os brothers foram surpreendidos com um show do cantor Lulu Santos. No entanto, entre uma música e outra, o artista desceu no palco para cumprimentar os participantes.

Acontece que, ao falar com os brothers, Beatriz apertou a mão de Lulu Santos e comentou: "Lulu, que alegria", e ele respondeu; "Não me derruba", rebateu ele brincando. Contudo, depois da fala do artista, a sister ficou pensativa e conversou com Alane.

"Gente que vergonha. O Lulu Santos falou 'não me derruba'", comentou ela. Alane, por sua vez, rebateu: "Deve estar famosa, amiga". A vendedora, responde em tom preocupado: "Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos". Já a dançarina finaliza tranquilizando a amiga: "Se fosse ruim, você já teria saído. Você foi para dois paredões seguidores. Você ta famosa".

Vale lembrar que Lulu Santos falou isso, após Beatriz Reis, emocionada, derrubar Sabrina Sato durante uma visita na casa do "BBB 24", no mês passado. Inclusive, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a chamar atenção da vendedora e de Alane sobre a atitude.

Na web, seguidores apontaram uma postura diferente da sister durante a festa. "Bia é um ícone. Jamais terá outra nem parecida", escreveu uma fã. "Tadinha, gente. Bia merece muito ficar", disparou outra internauta.