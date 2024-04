Lucas Buda toma atitude contra ex-esposa, após ficar sem objetos pessoais

O embate entre o ex-BBB Lucas Buda e a ex-esposa Camila Moura continua. Após deixar o "BBB 24", o ex-brother foi surpreendido com muitas informações como o divórcio e o fato da sua ex estar famosa. No entanto, parece que além dessas consequência, o professor não teve acesso aos seus pertences desde que deixou o reality show.

Três dias depois de deixar o confinamento, Lucas Henrique, o Buda, acionou um escritório de advocacia para recuperar seus bens pessoais que até o momento não foram devolvidos por Camila Moura. O ex-BBB está sem celular, sem roupas, documentos e chave de casa.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a equipe jurídica de Lucas, Hosken Geraldino Advogados afirmou que Buda está sendo assessorado juridicamente: "Buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal", iniciou.



Em seguida, eles afirmam que tentaram diversas vezes recuperar os bens de Lucas Henrique amigavelmente: "Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas [...] Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais -praticamente incomunicável.

Os advogados também informaram que Camila Moura tem negado devolver os pertences do ex-marido. "Há semanas, as assessorias que o representam vêm tentando pôr fim a esse litígio, recebendo apenas respostas negativas. Dito isso, a entrega dos itens na Rede Globo foi sugerida pelas equipes de assessoria de comunicação, ao que o Lucas não se opôs quando tomou ciência da dita sugestão, reiterando mais uma vez o seu comprometimento com a solução amigável e pacífica", finalizou.

Camila Moura afirma que devolveu os pertences

Durante o Mais Você, Camila Moura entrou por meio de uma chamada de vídeo e falou com Ana Maria Braga e Lucas Buda, "Eu só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança, entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, a carteira com o dinheiro. Eu esperava um pingo de hombridade dele tentar contatar durante a madrugada, que não aconteceu", iniciou ela.

"Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. Eu fui internada, fui hospitalizada algumas vezes", disparou Camila afirmando que ficou doente.