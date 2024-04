Mila Carmo fala sobre sua personagem em Família é Tudo: "A Chantal é o retrato da mulher brasileira"

Mila Carmo que vive a personagem “Chantal” na novela ‘Família é Tudo’ da TV Globo. A atriz carioca que estava longe das novelas desde a pandemia relembrou como foi receber a notícia da aprovação do teste e revelou que iria inicialmente interpretar outra personagem.

“Fui convidada a fazer o teste até então, pra personagem Mila. Estava tão nervosa, pois já estava sem trabalhar desde a pandemia. Quando recebi a ligação da aprovação fiquei eufórica, foi difícil disfarçar minha alegria. Um tempo depois, fui avisada que meu personagem tinha mudado e que faria a Chantal. O que eu não imaginava era o tanto que iria me apaixonar por ela e o quanto que estaria grata hoje por ela ter chegado na minha vida”, contou ela feliz da vida ao ver a sua personagem cada vez mais cativar o público.

Carmo define a personagem como retrato da mulher brasileira e lista algumas das qualidades que a faz enxergar a Chantal dessa forma. “Eu sempre brinco que a Chantal é o retrato da mulher brasileira. Ela é forte, determinada, guerreira e não leva desaforo pra casa. Ela foi pra São Paulo para conquistar o sonho de ser modelo, mas as coisas não aconteceram como ela esperava, então ela vai trabalhar na produtora para ajudar a pagar as contas. Ela é da “correria” , acho esse o termo ideal para definir ela. Ela é independente e sabe exatamente o que quer da vida”, explicou.

Ela ressaltou o clima dos bastidores da novela e enalteceu a equipe. “Tem sido muito gostoso as gravações. Sinto todo mundo muito entrosado e curtindo fazer a coisa acontecer. Nossa equipe é incrível e eu só tenho a agradecer.

Tenho certeza que vou levar muitos comigo pra vida”, compartilhou.

Ela não escondeu a torcida para que o romance entre a Chantal e o Murilo (Henrique Barreiras) ganhe forças e adiantou que os dois gravaram cenas divertidas. “Chantal e Murilo estão começando a se conhecer melhor, temos cenas divertidíssimas gravadas, mas ainda não sabemos muito pra onde tudo isso vai. Murilo ainda se sente muito ligado à Electra, então vamos assistir e deixar a coisa acontecer naturalmente. Mas confesso que estou bastante animada”, falou aos risos.

Natural do Rio de Janeiro, Mila dá o conselho para todas as meninas que desejam seguir a profissão de atriz estudarem bastante e investir nos sonhos por mais difícil que seja. “Estudem! Procurem uma escola, curso, mais perto de vocês e invistam no sonho de vocês. Interpretação é técnica, método. Pode parecer fácil mas não é. Não é um caminho nem uma profissão fácil, é preciso ter muito amor, pois não há só glamour, mas se acreditarem em si mesmas e foquem no que amam, tudo é possivel”, finalizou.