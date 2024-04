Voz do hit "Lovezinho", Treyce lança seu mais novo single "Fazendo Love"

Depois de embalar o país com grandes hits como “Lovezinho”, a cantora Treyce se prepara para lançar seu mais novo single de trabalho. A faixa intitulada "Fazendo Love", chega nesta sexta-feira (12), em todas as plataformas digitais, marcando uma nova fase em sua carreira.

A artista, que tem como característica letras que abordam temas como liberdade feminina, amor próprio e sexualidade, segue nessa mesma linha. A canção, com uma pitada de piseiro e brega funk, é intensamente sedutora, trazendo letras sensuais que exploram o desejo e a paixão.

“Nós dois fazendo Love Sequência de tome / Hoje eu vou te dar prazer Pode vim bebê / E é só você me dar prazer / Que sempre vai poder me ter Fazendo amor no escurin / Eu amo quando roça roça em mim”, canta Treyce nos versos.

Para a cantora, lançar músicas com linguagens mais intimistas é essencial para promover a igualdade de gênero e a liberdade sexual. “Acredito que todas as mulheres têm o direito de expressar seus desejos e vontades sem serem julgadas ou reprimidas, já que vemos os homens fazendo isso o tempo todo. Minha intenção com essa música e com tantas outras da minha carreira é contribuir para um diálogo mais aberto sobre a sexualidade feminina. Nós podemos falar sobre o que quisermos”, afirmou.

Além de destacar a intensidade de "Fazendo Love" e a mensagem por trás, Treyce afirma que essa música representa uma evolução natural em sua carreira. “Essa música representa mais um marco importante na minha trajetória. A cada novo trabalho, busco me desafiar, explorar novos horizontes musicais e trazer músicas que possam envolver o público. Essa música é um passo ousado e estou muito feliz em poder compartilhá-la com meus fãs”, diz.

Com grandes expectativas, a artista expressou o desejo que essa música envolva os ouvintes. “Tô vivendo um momento muito importante na minha carreira e ‘Fazendo Love’ faz parte disso. Espero que a música contribua para que as mulheres se sintam mais à vontade para falar sobre seus desejos e vontades e que as pessoas curtam muito porque está incrível”, declarou.

Sobre Treyce

Thallita Treyce, conhecida artisticamente como Treyce, já é um fenômeno na música brasileira. Com seu hit "Lovezinho", a jovem cantora atingiu a 1ª posição no Top 50 Viral Brasil e a 7ª posição no Top 50 Viral Mundo do Spotify, consolidando-se como um dos grandes destaques do Carnaval de 2023. Desde então, emplacou outros singles como "Me Chama de Amor", "Vai Malvadin", "Eu Vou Jogar" e “Favela", ao lado de produtores da cantora Rihanna. Além disso, realizou sua primeira turnê internacional na Europa, passando por diversas cidades portuguesas, incluindo Odivelas, Cascais, Espinho, Aveiro e mais.