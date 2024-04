BBB 24: Ed Gama alfineta Alane ao vivo

Durante a madrugada desta segunda-feira (15), Alane Dias participou do “Bate-papo BBB” com Thaís Fersoza e Ed Gama. A ex-sister foi eliminada com 51,11% dos votos em uma paredão entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. Contudo, durante a conversa, eles relembraram as vezes que a dançarina escondia objetos da casa e zombaram dela.



No trecho da entrevista que circula nas redes sociais, Ed Gama faz uma brincadeira de duplo sentido com a ex-sister sobre ela pegar produtos proibidos pela produção. “Vamos mostrar sua trajetória, só não leva a caneca”, disparou Ed.

Thaís Fersoza, por sua vez, entrou na brincadeira: “Essa a gente tem que deixar para o próximo eliminado” , comentou a apresentadora. No entanto, a dançarina não se abateu e entrou na brincadeira e finge tentar levar a caneca.

Apesar de ser uma alfinetada tranquila, internautas não gostaram da postura de Ed Gama. Isso porque, Alane não teve uma boa reação ao ser eliminada do "BBB 24". "A menina já teve uma reação terrível, ela não está bem e vem o Ed Gama fazer essa brincadeira", escreveu uma fã.

"A menina já tá no fundo do poço, ainda fala isso, pronto", disparou uma internauta. "Brincadeira de mal gosto. Principalmente depois da reação que ela teve com a eliminação", detonou outra seguidora nos comentários do vídeo no Instagram.