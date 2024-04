BBB 24: Davi e Isabelle se desentendem na reta final e clima pesa

Um dia para a grande final do "BBB 24" e os aliados Davi Brito e Isabelle Nogueira se desentenderam. Na tarde desta segunda (15), os três finalistas estavam na cozinha conversando e relembram momentos vividos durante o reality.

No entanto, durante o papo, Cunhã e o baiano se desentenderam por conta de votos em paredões passados e sobre forma de jogar durante o reality. Davi relembrou a berlinda em que a dançarina votou em Fernanda, onde ela recebeu 10 votos.

O motorista de aplicativo e Isabelle, então, começaram a debater. Davi, por sua vez, revelou que em certo momento do jogo achou que a dançarina iria começar a jogar com os brothers do Quarto Gnomo. Ele ainda disparou que a sister votava "coletivamente" em alguns paredões. "Você quis defender um amigo, então para você defender um amigo, você tem que jogar em coletivo. Se você joga unilateral, você tem seu voto ali", começa o baiano.

Matteus interrompeu a fala e complementou: "Não muda". Davi Brito continua e dá um exemplo: "Vou te explicar, eu jogo sozinho. Por exemplo, poxa, hoje meu voto é no Matteus, independente se a casa hoje for na Fernanda, por mais que o Marcus seja meu amigo, meu voto hoje é no Matteus, meu jogo é unilateral. Você jogou unilateral, você jogou sozinha algumas vezes, mas em algumas vezes no jogo, para defender um amigo, você votou em pessoas que não eram seu alvo. Então, você jogou coletivamente, você jogou com o coletivo, porque a Fernanda recebeu 10 votos".

O motorista fez mais críticas à Cunhã: "Na metade do jogo, você também jogou com o nosso grupo, com o grupo Matteus, Alane, eu e Bia", pontua ele. "Mas eu sempre falei isso", rebate a manauara. "Não é dizer assim...", Davi tenta voltar a falar e a sister interrompe: "Não foi sempre."

"Estou só te explicando, não foi sempre meu jogo 'é unilateral', no começo o meu jogo pode ter sido unilateral, mas ao decorrer do jogo, eu tive que votar coletivamente e jogar", explica o baiano para Isabelle. Após a conversa o clima pesou na casa.

