Atores mirins se reúnem em parque aquático para celebrar Dia Nacional da Alegria no Beach Park: Celebrando com Vivi Lucas e Gianlucca Mauad

Para celebrar o Dia Nacional da Alegria (DNA), um parque aquático de Fortaleza abriu as portas para centenas de crianças e adolescentes de escolas e instituições da Prefeitura Municipal de Aquiraz, proporcionando dois dias repletos de diversão em suas diversas atrações.

Destacando-se nesse evento estavam os atores mirins Vivi Lucas e Gianlucca Mauad, conhecidos pelo sucesso como par romântico na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT. Os dois levaram alegria para todas as crianças presentes.

Neste ano, 700 crianças e acompanhantes desfrutaram desses dois dias especiais, com direito a lanche e a entrada exclusiva uma hora antes no parque aquático abrir. Essa campanha, idealizada em 2008 pelo Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas), tem como propósito o incentivo de empreendimentos turísticos em todo o Brasil acolherem instituições que atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, proporcionando acesso gratuito à diversão.

Vivi Lucas expressou sua satisfação com a iniciativa: “Eu acho que essa iniciativa do Dia Nacional da Alegria é algo super legal e importante, pois permite que as crianças conheçam diferentes ambientes e se sintam incentivadas a conquistar novos espaços, ressaltando sempre a importância dos estudos nessa jornada. Estou extremamente feliz por fazer parte dessa campanha”.

Gianlucca também destacou a importância desses momentos para a infância: “É uma honra estar aqui para essa linda campanha do Beach Park e admiro a iniciativa do DNA em oferecer um dia real especial para mais de 700 crianças. Sou muito fã deste lugar, do parque aquático, dos resorts e do complexo como um todo. Participar dessa ação não apenas reforçou minha visão do parque como um dos melhores do mundo, mas também tornou sua história ainda mais bonita e admirável.”

O prefeito de Aquiraz, Bruno Barros Gonçalves, acompanhado de sua esposa, Carla Ibiapina, recebeu com entusiasmo o casal de atores e registrou o momento.