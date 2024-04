Edson Damazzo conta como montou coreografia do show de Ludmilla no Coachella

Ludmilla entregou um show no no palco principal do Coachella na Califórnia, Estados Unidos, para ficar marcado na história, com seus hits, apresentação de Beyoncé, por meio de um áudio e coreografias de tirar o fôlego. As danças, que receberam muitos elogios de grandes nomes da indústria musical, foram idealizadas por Edson Damazzo, conhecido como Bibiu.

Ele contou sobre o processo de criação: "Primeiro a gente realiza reuniões para discutir a ideia do show, o roteiro, setlist, e logo em seguida entra o trabalho de coreografia, pensamos em trazer um show muito energético, com os hits da Ludmilla, um show muito brasileiro, trazendo a nossa cultura pop, funk e pagode, muito feliz de poder assinar essa direção, junto com a minha equipe, Nayana Fernandes, Erick Simões e Bruno Barbosa, foram uma semana de ensaios intensos e cansativos, mais valeu a pena cada segundo".

Eles tiveram 15 ensaios no Brasil e 3 em Los Angeles, cada um durando de 6 a 7 horas. "No Brasil, ensaiei com um ballet fake, que a gente chama de esqueleto. Usei eles para marcar os lugares dos bailarinos americanos, que iam ensaiar. Depois de chegarmos nos EUA, tive a assistência coreográfica de Nanda Teixeira, que mora em L.A e deixou o ballet preparado para a nossa chegada do Brasil. Só foram sete bailarinos fixos da Ludmilla. Somando com mais 9 americanos, tivemos, no total, 16 bailarinos", relata.

Edson fala sobre o que representou para ele participar do Coachella. "Que impossível não existe, estar como coreógrafo no maior Festival do mundo, ao lado da maior cantora afro-latina atualmente, no palco principal, é muito responsabilidade. Tivemos o show anunciado por nada mais, nada menos que Beyoncé, cantora a qual sou extremamente fã e que pude conhecê-la pessoalmente o ano passado junto a Ludmilla. Estamos construindo uma narrativa e uma história, essa história está sendo contada e com isso vamos ganhar nosso espaço no mundo e representar os nossos", pondera.

Por fim, faz mistério sobre como será a próxima apresentação de Ludmilla no festival. "Para isso todos vão ter que ficar ligado no dia 21, próximo show", finaliza.



< >