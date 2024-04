Felipe Araújo e Zé Vaqueiro são atrações do aniversário do Guará

A região administrativa do Guará celebra 55 anos e receberá o Festival Expo Mix com diversas atrações com entrada gratuita. De 3 a 5 de maio, uma mega estrutura com palco interativo, parque de diversões, feira de artesanato e praça gastronômica se unem a grandes shows nacionais e regionais.

O cantor Felipe Araújo é Zé Vaqueiro são as atrações mais aguardadas. A dupla Max e Luan também se apresentam no festival.

Confira a Programação:

03 de Maio 2024

Felipe Araujo

+ atrações regionais

04 de Maio 2024

Max e Luan

+ atrações regionais

05 de Maio 2024

Zé Vaqueiro

Garoto da Rp

Leon

+ atrações regionais



Festival ExpoMix Brasil

Edição: Aniversário Guará-DF

Quando: 03, 04 e 05 de Maio de 2024

Horário: A partir das 18:00 horas

Onde: Ao Lado do Sesi do Guará-DF

Entrada Gratuita

com 2kg de alimentos

Mais informações: @festivalexpomix