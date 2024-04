Ex de Ana Hickmann troca farpas com jornalista na web

Após o jornalista e colunista Daniel Nascimento, do O Dia, noticiar que o ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, perdeu um processo contra a Band e terá que arcar com os custo da ação, o empresário decidiu fazer falsas acusações e alfinetar o colunista, que não deixou barato.

"Daniel Nascimento publicando mentiras e engrossando a filha dos futuros processados! Adoro tudo isso", declarou Alexandre nos stories do Instagram nesta terça-feira (16).

"Recebi alguns prints, que vou mostrar aqui para vocês, de um desocupado que está atrás de biscoito. Então, toma o pacote inteiro", iniciou o colunista por vídeo na rede social.

"É porque o nome não está mais na mídia, porque a famosa é a Ana Hickmann. Ela dá um peido e o nome dela vai na mídia. Agora o seu, meu querido, é desse jeito aqui", disse Nascimento, citando o processo que o empresário perdeu. "Ele veio, marcou e falou que vai processar. Então, processa! Estou esperando".

"Ele moveu um processo contra a Band por conta da minha participação, onde no programa Melhor da Tarde, da Catia Fonseca, eu levei alguns documentos e as assinaturas da Ana Hickmann", explicou. "Ana Hickmann solicitou uma auditoria e uma análise das assinaturas dela nos empréstimos. E não sou eu que estou afirmando, o documento afirma que as assinaturas são falsas. E ele moveu essa ação contra a Band e só que não deu em nada. Porque aqui a gente não está de sacanagem não. Aqui tem profissional, a gente trabalha, vai atrás da notícia e faz apuração. Eu levei o documento da Ana Hickmann, ninguém afirmou nada e ele sabe muito bem disso. Não é atoa que não deu em nada”.

“Pra piorar a situação do ex da Ana Hickmann, ele vai ter que pagar as custas do processo. Reclama com o juiz, meu querido. E vai procurar um trabalho, porque como o senhor mesmo disso, está desempregado e vaquinha não ajuda não, tá?”, alfinetou. “Chega uma hora que o pessoal cansa. Vai procurar uma ocupação, porque tem esse processo para pagar as custas e se não me falha a memória, 15 dias, vence agora no dia 27, já já está batendo na sua porta, com o agravante do nome ser protestado, dívida ativa… o senhor sabe do que eu estou falando. Não mexe com quem está quieto, não”, completou Daniel.