Torta de climão entre mãe de Matteus e esposa de Davi no "Encontro"

Quem acompanhou os bastidores do “Encontro” desta quarta-feira (17) não pôde deixar de perceber o clima de tensão entre a mãe do vice-campeão Matteus e a esposa do campeão Davi, Mani Rego. Ocorre que a mãe do Alegrete, Luciene Amaral, não fez questão de esconder seu descontentamento com a vitória do baiano.

Como se não bastasse, Mani Rego deixou bem em evidência seu desconforto com Luciene, devido ao pronunciamento dela reclamando sobre “o jogo já estar ganho” para Davi, mesmo antes da final. Por trás das câmeras, as duas se evitaram e mal se cumprimentaram. Além disso, não fizeram questão de demonstrar simpatia uma com a outra.

A torta de climão entre ambas ficou bastante em evidência entre os funcionários que estavam trabalhando. A apresentadora Patrícia Poeta, inclusive, precisou fazer um baita jogo de cintura com as duas, tanto fora do ar quanto no ar. Até porque, no ao vivo, Luciene também deixou claro que não gostou de Davi ter se envolvido com duas participantes do reality. E ela tratou de expor essa opinião sem filtro bem na frente da mãe da terceira colocada, Isabelle, com quem Matteus vive um affair atualmente. A mãe da cunhã ficou visivelmente sem graça com o comentário da mãe de Alegrete.

Mãe de Matteus critica favoritismo de Davi

Luciane Amaral gerou polêmica alguns dias antes do BBB 24 chegar ao fim, ao questionar a lógica de decretar um vencedor antes mesmo da formação do pódio. “Como que vão ter já o ganhador do ‘BBB’ se não formaram nem os finalistas, ainda?”, disse ela, indignada. “Já está saindo em muitos sites que já tem o ganhador. E aí, como que a gente fica?”.

Por fim, ela detonou as pessoas que decretaram a vitória de Davi antes da final. "Não, não está certo isso. O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother”.

???????????? ATENÇÃO TORCIDA DO DAVI



A empáfia separatista da mãe de Matteus Alegrete ao chamar o negro Davi Brito de "fulaninho". O velho papinho do "desrespeitoso".



A sobrancelha travada no alto. O olhar de cima pra baixo. Um toque de desdém no olhar. Boca rígida e altiva. E… pic.twitter.com/b4aLM0NncO — Careca (@carecaviu) April 14, 2024