Programa "Tudo de Bom pra Você" completa dois anos com edição especial

O "Tudo de Bom pra Você", na Rede Gospel, apresentou uma edição especial para celebrar seus dois anos. A apresentadora Keila Lima estava rodeada de pessoas que fizeram a diferença nestes doiss anos no ar.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, a psicóloga Olga Tessari, as Chefs Mariele Orbach e Adriana Fenolio abriram o coração, e falaram da importância do Tudo de Bom pra Você na vida pessoal e profissional de cada uma delas.

As Chefs celebram a abertura de várias portas, depois que tiveram a primeira oportunidade na tv ao lado de Keila Lima!

Olga Tessari, que tem cadeira cativa semanal no quadro Trocando Ideias, comemora o sucesso do programa, onde tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas.



Ana Carolina Oliveira, se emocionou muito! O programa foi ao ar ao vivo dia 17/04, um dia antes do dia do nascimento de Isabella. Em meio às lágrimas, ela relembrou a primeira entrevista dela numa emissora de tv, 15 anos após a morte da filha. Foi Keila Lima que ela escolheu para conversar.

Vários outros profissionais gravaram vídeos para a celebração, todos que tiveram a primeira oportunidade da tv, no Tudo de Bom pra Você!

Um time de peso se uniu para a produção especial.O cenário e decoração ficou sob responsabilidade do Fadas Festeiras.Doces e Salgados Drika Seven Cakes e Grupo Hungry e o bolo Sodiê Doces. E a música ficou por conta da talentosa cantora e harpista Katia Galasso.









