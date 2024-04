Bruna Negendank e Larissa Manoela serão irmãs no musical "A Noviça Rebelde"

Desta vez, a atriz Bruna Negendank, atualmente no ar na novela "Família é Tudo", na Globo, assume o papel de Louisa, uma das filhas da família Von Trapp e irmã da personagem Liesl, interpretada por Larissa Manoela.

Esta não é a primeira vez de Bruna no mundo de "A Noviça Rebelde". Em 2018, na versão anterior do espetáculo, ela deu vida à personagem Marta. Hoje, aos 14 anos, sobre seu retorno ao musical, Bruna compartilhou: " 'A Noviça Rebelde' é o musical da vida! Fiz minha estreia como atriz neste clássico musical e desde então sou apaixonada por musicais. Hoje me sinto feliz e realizada por viver esse sonho novamente e poder contar essa linda história de amor ao lado de um elenco tão especial e talentoso!"

Além de seu talento nos palcos, Bruna Negendank já tem uma carreira na televisão. Estreou como atriz em 2018, aos 8 anos, no próprio "A Noviça Rebelde". No ano seguinte, marcou presença nas telinhas na novela "Éramos Seis", da Rede Globo. Seu talento também brilhou na Record TV, onde participou da novela "Amor Sem Igual" e da série "Reis". Atualmente, a atriz pode ser vista na novela das sete "Família é Tudo", dando vida à personagem Vênus na adolescência, papel originalmente interpretado por Nathalia Dill na fase atual da trama.

A Noviça Rebelde

O musical "A Noviça Rebelde" chega ao Rio com direção de Charles Möeller e Claudio Botelho, incluindo versões das icônicas músicas assinadas por Botelho. Estreado na Broadway em 1959, o espetáculo ganhou oito prêmios Tony. Em 1965, sua versão cinematográfica recebeu cinco Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz para Julie Andrews.

Na montagem brasileira, Malu Rodrigues assume o papel de Maria, enquanto Pierre Baitelli interpreta o Capitão Von Trapp. A história narra a trajetória da ex-noviça Maria, que se apaixona pelo viúvo Capitão Von Trapp enquanto cuida de seus sete filhos.

Serviço:

O espetáculo estará em cartaz no Teatro Riachuelo, de 19 de abril a 23 de junho, com sessões de quinta a domingo. Os ingressos, variando de R$ 19,50 a R$ 300,00, estão disponíveis no Sympla.