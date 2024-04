Naldinho dos Teclados é convidado para show histórico de Alok em Brasília

Do Maranhão para o Brasil. Direto do povoado de Cajazeiras, Naldinho dos Teclados vem conquistando o Brasil com seu talento musical e carisma contagiante. Conhecido como o “Alok do Maranhão”, o jovem tecladista foi destaque ao participar do Domingão com o Huck, na Rede Globo, e se surpreendeu com o convite do DJ Alok para dividir o palco do show histórico de aniversário de 64 anos de Brasília neste sábado(20) na Esplanada dos Ministérios.

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram e um público fiel no TikTok, Naldinho demonstra com humildade e simplicidade a força do seu talento.