Canal dos caçadores mostra a gastronomia e a cultura japonesa de forma bem humorada

Os protagonistas Paulo Fragoso e Juliana Venâncio estão em busca de restaurantes famosos, e nem tão famosos assim, para mostrar todo conteúdo, desde a qualidade e a apresentação do prato. Com o objetivo de levar o seguidor a uma experiência gastronômica de onde ele estiver.



Dessa vez chegaram em terras peculiares onde a gastronomia pode ser exótica e muito divertida. O Canal dos Caçadores foi a fundo na apresentação dos conteúdos feitos no Japão, de comer um peixe venenoso até um lanche em um trem bala de uma cidade a outra.

"Queríamos mostrar a real experiência de quem está conhecendo não só o Japão como um país asiático pela primeira vez. Viver cada momento sem fingir costume. Se surpreender pra valer. E passar todos os sentimentos de viver isso pela primeira vez. Nós ficamos quatro anos elaborando um roteiro gastronômico, fomos surpreendidos pela pandemia, que adiou nosso plano que foi tudo muito bem pensado e pesquisado. Eram restaurantes que fugiam do roteiro turístico e muito bem avaliado por japoneses e pessoas que moram no Japão há muitos anos.”, completa Paulo.

"Definitivamente Japão não é só sushi. O que menos comemos lá foi sushi, inclusive. Os pratos quentes japoneses são surpreendentemente saborosos. Desde um sanduíche a um oniguiri de loja de conveniência aos cortes de carnes nobres em restaurantes renomados, todos eram feitos com muito capricho e carinho, mas que o brasileiro estranharia é descobrir que o sushi de lá não tem cream cheese e sim maionese (risos)”, brinca Juliana.

A série de vídeos japoneses esta disponível no Canal dos caçadores no YouTube e tem 30 vídeos que mostram minuciosamente desde o voo até o perrengue chique de dormir em um hotel capsula.

Sobre os caçadores

O Canal dos Caçadores começou com a ideia que os dois protagonistas do canal fizeram em uma viagem aos EUA: "Estávamos em uma viagem de férias pela Califórnia, Nevada e Arizona e comíamos hambúrgueres todo dia. Numa parte da viagem, viajávamos de Las Vegas para Yosemite, passando pelo Vale da Morte (parque nacional). Em um momento dessa viagem, a estrada passou por uma tempestade de areia. Juliana comentou que estava parecendo aqueles programas de TV de caçadores de tornados. Paulo disse que na verdade estávamos mais para Caçadores de Hambúrgueres e foi aí que o nome surgiu”, explica Paulo. Com todo esse sucesso, o YouTube conta com mais de 1,4 milhão de inscritos