Gabi Sampaio reúne milhares de pessoas para novo projeto e apresenta 'Unção pelo Ar'

O movimento "Som do Céu" da cantora Gabi Sampaio reuniu uma multidão de 1500 pessoas para uma gravação inspiradora, transformando a atmosfera com uma celebração intensa e emocionante. As inscrições para o evento esgotaram em menos 15 minutos, demonstrando a demanda fervorosa e a expectativa da comunidade para este momento de adoração único.



A noite foi marcada por cinco músicas intensas de profunda adoração e devoção. O evento contou com participações especiais de renomados artistas cristãos, incluindo Emi Sousa do Fhop, Gabriel Guedes e Marcelo Markes, acrescentando camadas de significado e inspiração à experiência coletiva.

A Direção de vídeo deste momento transcendente foi capturada com maestria por Telinho, e a produção de áudio a cargo de Junior Papalia, com a masterização realizada por Luke Pimentel, garantindo que cada nota, cada palavra, ressoasse com clareza e poder.

Este projeto excepcional, que captura a essência pura da adoração e da comunhão espiritual, está prestes a ser compartilhado com o mundo.

A expectativa é que esta gravação se torne um farol de inspiração e esperança para todos os que a ouvirem, oferecendo um vislumbre do divino e um lembrete do poder transformador da Fé