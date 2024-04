DJ Geovana faz sucesso nas pistas de dança de Brasília

Geovana Carla Ribeiro, conhecida artisticamente como "Dj Geovana", é uma verdadeira explosão de paixão e talento musical originária de Brasília. Sua jornada musical começou em outubro de 2019, impulsio-nada por uma ardente paixão pela música. Graduada pela renomada



DJ Academy, a maior escola de DJs do Distrito Federal, ela está atualmente aprimorando suas habilidades em produção musical com ninguém menos que Dj Perera, uma referência no cenário nacional.



Ela não é apenas a batida, não é apenas o funk, ela é a própria essência a pulsar a 150 bpm. Geovana mistura grades pré-definidas e improvisação de maneira magistral, tudo isso aliado a uma técnica de mixagem excepcional e um profundo entendimento da dinâmica da pista. Seu repertório musical é vasto, proporcionando uma experiência única.



Geovana é uma presença constante nos melhores eventos, festivais e nas maiores casas de show de Brasília e Goiânia. Sua ascensão na cena nacional é notável, conquistando espaço em diversos estados

Churrasquinho em São Paulo, e em eventos renomados como Ginga, Bud-x, Quadradinho Folia, PDJ, entre outros. Seu aniversário no Víva Living Bar detém o recorde de público.



Com participações ao lado das maiores bandas e cantores nacionais, ela compartilhou o palco com nomes de peso no pagode, funk, sertanejo e trap. Desde Menos é Mais até Dj Guuga, de Hugo e Guilherme a TZ da Coronel, a lista é impressionante.



A Dj Geovana não e apenas uma artista, é uma força feminina transcendente nos palcos. Seu talento e carisma a destacam, cativando fãs por onde passa.