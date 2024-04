Klara Castanho e Karine Teles protagonizam #SalveRosa

No suspense #SalveRosa, protagonizado por Klara Castanho e Karine Teles, vamos acompanhar a jovem influencer Rosa, que após um desmaio na escola, decide investigar seu passado.

O que ela descobre coloca não apenas sua relação com a mãe superprotetora em risco, mas também sua própria vida.

“Estou muito animada com o projeto e a possibilidade de trabalhar com a Susanna, a gente tem vontade de trabalhar juntas há um tempo e agora, finalmente vai acontecer! Acho a discussão do filme interessante e pertinente pro nosso tempo e estou ansiosa para começar”, conta a atriz Karine Teles.

A partir da ideia original de Mara Lobão e um roteiro elaborado por Angela Hirata Fabri, os espectadores são guiados através de um enredo repleto de reviravoltas e mistérios envolventes.

A responsabilidade pela direção foi assumida por Susanna Lira, uma cineasta de renome com duas décadas de experiência e um portfólio recheado de filmes e séries. Entre seus trabalhos mais recentes estão os longas-metragens: "Nada Sobre meu Pai" (É Tudo Verdade, 2023), "A Mãe de todas As Lutas" (2021), "Prazer em Conhecer" (2020), "Torre Donzelas" (2018) e "Mussum, um filme do Cacildis" (2018).

“A história de #SalveRosa é tão impactante que me senti desafiada como diretora a traduzir para o cinema esse drama tão contemporâneo. Trabalhar com duas atrizes nos papéis principais como Karine Teles e Klara Castanho é um presente que me entusiasma ainda mais", comenta a diretora Susanna Lira.

O filme aborda uma temática relevante na sociedade contemporânea: o fenômeno dos criadores de conteúdo e sua exposição desenfreada nas redes sociais. Com milhões de seguidores, essas crianças se tornam ídolos, mas por trás da fama, por vezes há uma realidade dura de exploração e exposição excessiva. #SalveRosa lança luz sobre essa realidade de forma inédita. O filme vai deixar sua marca no universo do suspense nacional.

Essa produção ambiciosa é fruto da parceria entre a Panorâmica, produzindo seu primeiro longa-metragem no gênero thriller, e a Elo Studios, resultando em uma colaboração que promete surpreender e cativar o público. O projeto conta ainda com coprodução da Paramount Pictures.

“Já produzimos séries investigativas como ROTAS DO ÓDIO, que teve 4 temporadas e parceria com a NBCU e OS AUSENTES, para a HBO Max, que foi indicada a Melhor Série do Ano no Prêmio APCA. Com #SALVEROSA queremos entrar com força no gênero thriller para cinema e streaming. O projeto é incrivelmente forte e totalmente em sintonia com os nossos tempos, colocando em evidência uma conversa que não queremos ter: sobre qual o limite para uso de internet por menores de 18 anos?”, conta Mara Lobão.

A ELO STUDIOS atua no desenvolvimento, produção e distribuição de conteúdos que refletem a diversidade brasileira. Apostando na inovação - artística e nos modelos de negócios - produzirá cerca de 50 filmes e séries para os próximos anos.

