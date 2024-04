Gustavo Mendes e elenco marcam presença em pré-estreia em São Paulo

A noite da última segunda-feira (22) contou com o lançamento de mais uma comédia nacional nas telonas: “Férias Trocadas” de Bruno Barreto. O ator e humorista Gustavo Mendes, 35 anos, acompanhou o time estrelado por Edmilson Filho, Carol Castro, Klara Castanho, Aline Campos e Matheus Castro.

“Esse momento é uma alegria que não cabe no peito. Edmilson , esse elenco, essa direção e tanta gente que acreditou e fez o máximo para levar o riso ao público. É um filme para a família toda assistir”, conta Gustavo Mendes que passou o fim de semana no Rio de Janeiro com apresentações do seu show “Aliviado” e correu para São Paulo para a noite de pré-estreia.

“O audiovisual, o cinema, a arte voltam a respirar. São tantos profissionais envolvidos, empregados em um filme, por exemplo, que a vontade é sair daqui e rodar mais dez . Meu desejo que todo mundo possa ir ao cinema para assistir ‘Férias Trocadas’ e se divertir muito como fizemos nos bastidores. Vem muita coisa boa por aí. Viva o Cinema Nacional”, comemora Gustavo Mendes.