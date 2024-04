Responsáveis pela realização dos estaduais do Miss Universo Brasil renunciam cargo em repúdio a nova direção

Após uma semana do anúncio oficial que o empresário Gerson Antonelli, CEO do Miss Teen Brasil, era o novo dono do Miss Universo Brasil, os principais coordenadores estaduais do concurso anunciaram o desligamento das suas respectivas funções através de uma nota conjunta divulgada nas redes sociais e na imprensa nesta quarta-feira (24)

Entre os responsáveis dos nove estados que assinam a nota está a também Miss Brasil 2017, Monalysa Alcântara que era responsável pelo estado do Piauí desde o ano passado.

Eles afirmam que a saída é por discordância e repúdio ao histórico e posicionamento profissional do novo franqueado.

Veja a nota na íntegra:

Em decorrência do recente anúncio de que a direção do Miss Universo Brasil está sob nova gestão, os coordenadores estaduais dos estados do Amazonas, Acre, Piauí, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Roraima, Sergipe e Rondônia sentem-se compelidos a se manifestar por meio deste comunicado.

Os responsáveis pelos certames estaduais expressam sua surpresa e preocupação com a escolha da nova organização e em virtude disso, hoje, quarta-feira, 24 de abril, anunciam a decisão conjunta de renunciar aos cargos de franqueados estaduais do certame nacional. A partir deste momento, não mantém mais qualquer ligação direta ou indireta com o Miss Universo Brasil.

A saída se dá em total discordância e repúdio ao histórico e posicionamento profissional do novo franqueado. Ao longo de sua trajetória no mundo miss, o atual proprietário demonstrou uma série de atitudes que contrariam os valores e princípios defendidos pelos coordenadores.

“Lamentamos profundamente a necessidade de tomar essa decisão, mas sentimos que é nosso dever ético e moral nos afastarmos de uma liderança cujas práticas não refletem os ideais pelos quais trabalhamos incansavelmente”, pontuam.

Eles também agradecem a todos os envolvidos nos concursos estaduais do Miss Universo Brasil e pedem compreensão e respeito neste momento delicado.