Novo projeto de Arthur Callazans reúne grandes nomes da música gospel

Arthur Callazans é mais um artista em ascensão no mundo da música gospel. No primeiro semestre de 2023, ele lançou seu mais novo projeto, intitulado 'Evangelho', que conta com seis lançamentos, são eles: 'Meu Pai Governa', 'Quem é Como Nosso Deus', 'O Amor Venceu', 'Atos 2', 'No Meio de Nós' e 'Vou Dançar'.



A obra conta ainda com participação de uma série de cantores famosos do gênero, como Bruna Karla, Sarah Beatriz, Midian Lima, Marcelo Markes, Samuel Messias, Jessica Augusto e Brunno Ramos, e já é um enorme sucesso das principais plataformas de música.

Além da vida como cantor, Arthur Callazans também é pastor no Brasil, e na Gateway Church. Além disso, se destaca como diretor de uma rede de 59 estações de rádio nos Estados Unidos e na América Latina, este projeto conta com parceria de sua esposa, Anabel Callazans.

Nas redes sociais, Arthur contabiliza mais de 330 mil seguidores apenas no Instagram. No YouTube, o artista se aproxima da marca de 50 mil inscritos.